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Endonezya'dan Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam'a İnsani Yardım

Endonezya, Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam'a toplamda 4 milyon dolar insani yardım göndereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:49
Endonezya'dan Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam'a İnsani Yardım

Endonezya'dan Uluslararası Destek

Endonezya hükümeti, Filistin, Yemen, Sudan ve Vietnam için her birine 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 4 milyon dolar değerinde insani yardım yapma kararı aldı. Bu önemli açıklama, Antara News tarafından duyuruldu.

Bakan Effendy'den Açıklama

Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yapılan yardımlara ilişkin bilgi verirken, yardım sürecinin Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yönetileceğini belirtti.

Effendy, yardım kuruluşları aracılığıyla sağlanan bu desteklerin en kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşacağını dile getirerek, "Endonezya, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için her zaman yardıma hazır olacaktır," ifadesini kullandı.

Gazze'deki Durum

Bakan Effendy, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların Gazze'yi büyük bir yıkıma uğrattığını ve bu süreçte çoğu çocuk olmak üzere on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

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