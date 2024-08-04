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Endonezya'dan Seyahat Uyarısı: Orta Doğu'ya Dikkat

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Lübnan, İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:33
Endonezya'dan Seyahat Uyarısı: Orta Doğu'ya Dikkat

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler nedeniyle güvenlik kaygıları sebebiyle vatandaşlarına Lübnan, İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri yönünde bir uyarıda bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Tavsiyeler

Bakanlık, son günlerde bölgede artan gerilimlerden dolayı, Endonezya vatandaşlarının emniyetleri için bu ülkelere seyahat etmelerinin geçici olarak önerilmediğini belirtti. Açıklamada ayrıca, bölgede bulunan vatandaşlara dikkatli ve temkinli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Acil Durum Adımları

Endonezya hükümeti, vatandaşlarının acil durum adımlarını izlemeleri ve belirtilen tavsiyelere uymaları için çağrıda bulundu. Lübnan'daki Endonezyalı vatandaşların en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Artan Gerilimler

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar ve İsrail'in kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliği artırmış durumda. Özellikle İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki saldırısından sonra, gerilimin daha da tırmandığı belirtiliyor.

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