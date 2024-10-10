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Endonezya'dan Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Endonezya, uluslararası hukukun önemini vurgulayarak, Gazze'deki saldırıların güvenilirliğe zarar verdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:33
Endonezya'dan Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Endonezya'dan Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, uluslararası hukuk konusundaki kaygılarını dile getirdi. Amin, İsrail'in Gazze'deki harekatının uluslararası hukukun güvenilirliğine zarar verdiğini belirtti.

ASEAN Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Amin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Birliğin, uluslararası hukukun önemine dikkat çekmesi gerektiğini söyledi. "Uluslararası hukuka saygı, küresel ve bölgesel istikrarın temel taşlarından biridir," diyen Amin, uluslararası hukukun göz ardı edilmesinin güvenilirliğe ciddi zararlar verebileceğini ifade etti.

Barış İçin Gerekli Adımlar

ASEAN'ın bu konuyu ayrım yapmadan gündemde tutmasının önemli olduğunu vurgulayan Amin, barış koruma çabalarının bu meseleyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti. Güney Çin Denizi'nde yaşanabilecek çatışmaların önlenmesi için ise bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Uluslararası Toplantılar

Zirvede ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'in katılımıyla önemli toplantılar gerçekleştirilecek. Blinken'ın, Çin ile ilişkilendirilmiş bazı sorunları gündeme getirmesi bekleniyor. Çin'i ise Başbakan Li Çiang temsil edecek.

ASEAN Üyeleri ve Önemi

ASEAN, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar ve Doğu Timor gibi 11 üyesi ile birlikte hareket ediyor. Örgütün, bölgesel kalkınma ve bütünleşmedeki rolü tüm taraflarca kabul ediliyor.

Bölgedeki büyük güçlerin her fırsatta ASEAN'ın merkeziliğine destek vermesi, organizasyonun uluslararası arenadaki etkisini arttırıyor.

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