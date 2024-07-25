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Endonezya'dan Yatırım Çekmek İçin Altın Vize Programı

Endonezya, yabancı yatırımları artırmak için 5 ve 10 yıl süreli altın vize programı başlattı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:21
Endonezya'dan Yatırım Çekmek İçin Altın Vize Programı

Endonezya'nın Yeni Yatırım Stratejisi: Altın Vize

Endonezya, uluslararası yatırım çekmek amacıyla özel bir "altın vize" programı başlattı. Bu program, yatırımcılar ve yetenekli bireylerin ülkede 5 veya 10 yıl süreyle kalmalarını sağlıyor.

Yatırım Tutarına Göre Oturum İzni

Yerli basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, altın vize programının yabancı yatırımların teşvik edilmesine olanak tanıyacağını ifade etti. Ayrıca, bu uygulamanın kalifiye ziyaretçilerin sayısını artıracağını da vurguladı.

Altın vize almanın 9 farklı yolu mevcut. Ülkede 2,5 milyon dolar yatırım yapanlar 5 yıl, 5 milyon dolar yatıranlar ise 10 yıl oturum iznine sahip olabilecek. Yatırımcılar, devlet bankalarına 350 bin dolar yatırarak 5 yıl, 700 bin dolar yatırarak 10 yıl süreli oturum hakkı kazanacaklar.

Yatırımın Kullanım Alanları

Yatırılan paralar, ileride devlet tahvilleri veya Merkez Bankası'na ait şirketlerin hisse senetlerini almak için kullanılabilir. Ayrıca, 130 bin dolarlık bir yatırım ve 1 milyon dolardan fazla değere sahip bir mülk satın alınması durumunda, 5 yıllık vize alınması mümkün.

Şirketler için ise 25 milyon dolar yatırım taahhüt ederek 5 yıl, 50 milyon dolar yatırım ile 10 yıl altın vize almak mümkün.

İlk Vize Sahibi: Samuel Altman

Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, bu programın Ağustos 2023'ten beri denendiğini ve yaklaşık 300 kişiye vize verildiğini açıkladı. Bu uygulamanın, ülkeye toplamda 123 milyon dolar katkı sağladığını belirtti. Karim, 2024 yılının sonuna kadar 1000 altın vize tahsis etmeyi planladıklarını da ekledi.

OpenAI'nın CEO'su Samuel Harris Altman, altın vizeyi alan ilk kişi olarak kaydedildi ve 10 yıllık "küresel yetenek" izni aldı. Ayrıca, Endonezya Milli Takımı’nın Güney Koreli teknik direktörü Shin Tae-yong da programdan yararlanan diğer bir isim oldu.

2024 Hedefleri

Endonezya, 2024 yılı için %5,2 oranında bir ekonomik büyüme hedefine ulaşmak amacıyla toplam 101,5 milyar dolarlık doğrudan yerel ve yabancı yatırım almayı planlıyor.

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