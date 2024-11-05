DOLAR
34,32 0,04%
EURO
37,52 -0,4%
ALTIN
3.021,62 0,01%
BITCOIN
2.404.293,58 -3,88%

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti Çin'e

Prabowo Subianto, Devlet Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretinde Çin'i seçecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:47
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti Çin'e

Prabowo Subianto'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti

Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto, göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek. Ziyaretin, 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Çin ile Güçlenen İlişkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı, Prabowo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından davet edildiğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere olan önemi vurguladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Prabowo’nun bu ziyaretinin, devlet başkanlığı görevindeki ilk resmi ziyaret olması açısından dikkate değer olduğunu belirtti.

Üst Düzey Görüşmeler

Prabowo'nun ziyareti sırasında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile önemli görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mao Ning, "Çin, Endonezya ile üst düzey siyasi güveni pekiştirmeye ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazırdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Görevde Yükseliş

Prabowo, 14 Şubat'taki seçimleri kazanarak Devlet Başkanı unvanını elde etmişti. Eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun döneminde savunma bakanlığı görevini yürütüyordu. 20 Ekim tarihinde göreve başlamış olan Prabowo, emekli bir general ve Endonezya'nın eski liderlerinden Suharto’nun damadıdır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan Kırgızistan'da Akşam Yemeğine Katıldı
2
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor
3
Fransa'da Gazetecilik Cesareti Ödülü İki Gazeteciye Verildi
4
Almanya ve Somali: Afrika Boynuzu'nda İstikrar Arayışı
5
Aydın'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Kazası
6
AK Parti'den Teröre Karşı Mücadele Vurgusu
7
İsrail Ordusundan Kusayr'a Hava Saldırısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek