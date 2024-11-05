Endonezya Devlet Başkanı Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti Çin'e

Prabowo Subianto'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti

Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto, göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek. Ziyaretin, 8-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Çin ile Güçlenen İlişkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı, Prabowo'nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından davet edildiğini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere olan önemi vurguladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Prabowo’nun bu ziyaretinin, devlet başkanlığı görevindeki ilk resmi ziyaret olması açısından dikkate değer olduğunu belirtti.

Üst Düzey Görüşmeler

Prabowo'nun ziyareti sırasında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile önemli görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mao Ning, "Çin, Endonezya ile üst düzey siyasi güveni pekiştirmeye ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye hazırdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Görevde Yükseliş

Prabowo, 14 Şubat'taki seçimleri kazanarak Devlet Başkanı unvanını elde etmişti. Eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun döneminde savunma bakanlığı görevini yürütüyordu. 20 Ekim tarihinde göreve başlamış olan Prabowo, emekli bir general ve Endonezya'nın eski liderlerinden Suharto’nun damadıdır.