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Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Trump ile Telefondan Görüştü

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ABD'nin yeni Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşbirliği vurgusu ön planda.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:23
Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Trump ile Telefondan Görüştü

Endonezya ve ABD Arasındaki İletişim Güçleniyor

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Subianto'nun ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında yapıldı.

Görüşme sırasında Subianto, Trump'a seçim başarısından ötürü tebriklerini iletti. Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve gelecekteki görüşmelerin daha verimli olması adına olumlu bir yaklaşım sergiledi.

Trump ise, "Ben de bir ara Endonezya'yı ziyaret etmek isterim. Endonezya halkına selamlarımı iletin. Onlara ve size büyük saygı duyuyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

Subianto'nun Yurtdışı Ziyaretleri

8 Ekim'den bu yana yurt dışı seyahatinde olan Subianto, ilk olarak Çin'i ziyaret etmiş ve burada 10 milyar dolarlık anlaşmalara imza atmıştı. Şu anda ABD'de bulunan lider, buradan Peru'ya giderek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'na katılacak. Ardından Brezilya'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı planlıyor.

Subianto'nun Brezilya'nın ardından resmi bir ziyaret için İngiltere'ye uçması ve Orta Doğu'da da bazı ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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