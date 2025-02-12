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Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile Tarihi Bağlarımız Güçlü

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye ile yüzyıllardır süregelen güçlü ilişkileri vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:12
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile Tarihi Bağlarımız Güçlü

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Subianto, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Subianto, yaptığı açıklamada, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun altını çizen bir nitelik taşıyor. Türkiye ve Endonezya'nın geçmişten gelen güçlü ilişkileri, günümüzde de işbirliği ve dayanışma ile devam etmektedir.

Subianto'nun vurguladığı üzere, bu ilişkiler sadece diplomatik düzeyde değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik alanlarda da önem arz etmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ortak projeler, ilişkilerin derinliğini göstermektedir.

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