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Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Yeni Başkent Nusantara'da Görev Süresini Tamamlayacak

Joko Widodo, yeni başkent Nusantara'da görevinin son günlerini geçirecek. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:22
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Yeni Başkent Nusantara'da Görev Süresini Tamamlayacak

Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ekim ayında görevini devredeceği yeni başkent Nusantara'da kalan günlerini geçireceğini açıkladı.

Başkanlık Sarayı Hazır

Yerli basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, yeni başkentin sarayının inşasının tamamlandığını bildirdi. Widodo, 11 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında burada bulunacak.

Seçim Sonuçları ve İstikamet

Endonezya Seçim Komisyonu, 14 Şubat'ta yapılan başkanlık seçimlerinde Prabowo Subianto’nun oyların %58,6'sını alarak galip geldiğini duyurdu. Subianto’nun, 20 Ekim'de yemin ederek görevi devralması bekleniyor.

Cakarta'nın Taşınma Nedenleri

Cakarta, maruz kaldığı doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle her geçen gün daha fazla batıyor. Endonezya hükümeti, ülke nüfusunun %60'ını ve ekonomik faaliyetlerin çoğunu barındıran Cava Adası’ndaki baskıyı azaltma amacını taşıyor.

Çevresel Endişeler

Ancak çevreciler endişelerini dile getiriyor. Taşınmanın, orangutanlar, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlar gibi türlerin yaşadığı yağmur ormanlarını tehdit edeceği ve çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunuyorlar.

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