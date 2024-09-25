Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den BM Reformu İçin Çağrı

BM Sisteminde Reform İhtiyacı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin'deki insani durumun, Birleşmiş Milletler (BM) sistemindeki çok taraflılığın zayıflığını gözler önüne serdiğini belirterek, reform çağrısında bulundu.

Tehditler ve Uyarılar

Marsudi, New York'ta düzenlenen 79. BM Genel Kurulu çerçevesindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sistemin günümüz zorluklarına yanıt veremediğini vurguladı. "Gücün adalete üstün geldiği bir döneme sürüklenme riskiyle karşı karşıyayız." diyerek durumu ifade etti.

Uluslararası Hukuka Saygı ve Temel Haklar

Dışişleri Bakanı, Gazze ve Orta Doğu’daki artan gerilimlerin yalnızca uluslararası hukukun değil, aynı zamanda temel hakların da korunması gerektiğini hatırlattı. "Ukrayna, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki olayların yeni bir normale dönüşmesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Zorunlu Reform Adımları

Marsudi ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın BM'de reform önerisine destek verdiklerini söyledi. Gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı ve kalkınma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijital Dönüşüm İçin Yeni Düzenlemeler

Teknolojik ilerlemenin herkesin faydasına olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine değinen Bakan, dijital yönetim, siber yönetmelikler ve yapay zeka konularında yeni düzenlemelerin zamanının geldiğini ifade etti.