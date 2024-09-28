Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'den BMGK'ya Çağrı: 'İsrail'in Zulmü Durdurulmalı'

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi'nin Çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail'in zulmünü durdurmaya davet etti. New York'taki BM 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Filistin halkına yönelik adaletsizliğe sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Filistinli Kardeşlerimize Destek

Marsudi, Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurma mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade etti. "Gazze'de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Lübnan'daki durum giderek kötüleşiyor. Bu yeterli değil mi? BMGK, ancak tüm Filistinliler yerlerinden edildiğinde veya 100 bin insan öldürüldüğünde mi harekete geçecek?" diyerek durumu eleştirdi.

Netanyahu’nun Açıklamalarına Tepki

Bakan Marsudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü konuşmasını da eleştirdi. Netanyahu'nun İsrail'in barış isteğini ifade ettiğini hatırlatan Marsudi, "Gerçekten mi? O buradayken İsrail, Beyrut'a eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi, bu açıklamaya nasıl inanacağız?" diyerek hükümetin tutumunu sorguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Marsudi, BM üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklediğini belirtti ve tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı. Söz konusu durum, uluslararası toplumu bir kez daha harekete geçmeye davet ediyor.