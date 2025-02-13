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Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Erdoğan'ın Katıldığı Yemekte Şarkı Söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sugiono, yemekte şarkı söyleyerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:43
Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Erdoğan'ın Katıldığı Yemekte Şarkı Söyledi

Endonezya'da Özel Bir An: Bakan Sugiono'dan Şarkı Performansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya resmi ziyareti sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ziyaret kapsamındaki yemekte, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, orkestraya eşlik ederek şarkı söyledi.

Yemeğin görüntüleri, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan tarafından X sosyal medya platformunda paylaşıldı. Görüntülerde, Sugiono'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

Yemeğe Katılan İsimler

Bu özel davete, Türk ve Endonezyalı bakanlar ile hükümet yetkilileri de katılım gösterdi. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Şubat'tan bu yana Malezya, Endonezya ve Pakitan ile işbirliklerini görüşmek ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak için resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

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