Endonezya, Filistin'in Karar Tasarısını Destekledi

Endonezya'dan Filistin Destek Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleşen acil oturumda, Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Arrmanatha Nasir, Filistin tarafından sunulan karar tasarısını içtenlikle destekleyeceklerini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı ve İşgal

Nasir, burada yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. "Dünyanın mahkemesi UAD, İsrail'in Filistin'i işgalinin yasa dışı olduğunu açıkça ortaya koydu." dedi.

Filistin Halkının Adalet Arayışı

Nasir, uluslararası hukukun istikrarlı bir küresel toplum için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, genel kurulun UAD kararına uygun bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Bunun, işgalin sona ermesine ve Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliğin giderilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Karar Tasarısının İçeriği

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, "İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi. Ayrıca, İsrail'in yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması ve işgal nedeniyle verdiği zararı tazmin etmesi gerektiği belirtiliyor.

Uluslararası İşbirliği ve Barış Müzakereleri

Nasir, tüm devletlerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıması ve BM tarafından tam üyelik hakkının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sistemdeki ayrımcılığın ve adaletsizliğin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Nası, barış müzakereleri için uluslararası bir konferans düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti ve siyasi çözümün gerekliliğini yineleyerek, BM Şartı'nın bütünlüğünü korumak gerektiğinin altını çizdi.