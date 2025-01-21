Endonezya, Gazze'den Göç İddialarını Yalanladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin yeniden inşa çabaları kapsamında geçici olarak ülkeye gönderileceğine dair ABD basınında çıkan haberi yalanladı. Bakanlık, Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesine yönelik herhangi bir girişimin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı. Açıklamada, Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun bir kısmının Endonezya'ya taşınmasına ilişkin herhangi bir bilginin alınmadığı ifade edildi.

Endonezya hükümeti, spekülasyonlardan kaçındığını belirtirken, "Endonezya'nın tutumu nettir; Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesine veya uzaklaştırılmasına yönelik herhangi bir girişim kesinlikle kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, bakanlığın açıklamasında, "Gazze'nin nüfusunu azaltmaya yönelik çabalar yalnızca İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı işgalinin devamını sağlamakta ve Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini amaçlayan daha geniş stratejilerle uyumlu olmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da değinen açıklama, ateşkesin uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm için müzakereleri başlatmaya "ivme" kazandırması gerektiğini vurguladı.

NBC News'in 9 Ocak tarihli haberinde, eski Başkan Donald Trump'ın ekibinin, Gazze'deki Filistinlilerin bir kısmının bölgenin "yeniden inşası" sürecinde geçici olarak yerleştirilmesine dair düşünceleri olduğu iddia edilmişti. Haberde ismi verilmeyen bir yetkilinin, Endonezya'nın da bu süreçte gidebilecekleri yerler arasında olduğu belirtilmişti.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrası, Gazze'deki Filistinlilerin geçici olarak Mısır'a alınması gündeme gelmiş, bu durum yeniden göçe zorlanma tartışmalarını da beraberinde getirmişti.