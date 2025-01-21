DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
37,16 -0,22%
ALTIN
3.140,15 -1,33%
BITCOIN
3.772.404,35 -2,03%

Endonezya, Gazze'den Göç İddialarını Yalanladı

Endonezya, ABD basınında yer alan Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye gönderileceği iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:07
Endonezya, Gazze'den Göç İddialarını Yalanladı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Filistinlilerin yeniden inşa çabaları kapsamında geçici olarak ülkeye gönderileceğine dair ABD basınında çıkan haberi yalanladı. Bakanlık, Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesine yönelik herhangi bir girişimin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı. Açıklamada, Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun bir kısmının Endonezya'ya taşınmasına ilişkin herhangi bir bilginin alınmadığı ifade edildi.

Endonezya hükümeti, spekülasyonlardan kaçındığını belirtirken, "Endonezya'nın tutumu nettir; Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesine veya uzaklaştırılmasına yönelik herhangi bir girişim kesinlikle kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, bakanlığın açıklamasında, "Gazze'nin nüfusunu azaltmaya yönelik çabalar yalnızca İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı işgalinin devamını sağlamakta ve Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini amaçlayan daha geniş stratejilerle uyumlu olmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da değinen açıklama, ateşkesin uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözüm için müzakereleri başlatmaya "ivme" kazandırması gerektiğini vurguladı.

NBC News'in 9 Ocak tarihli haberinde, eski Başkan Donald Trump'ın ekibinin, Gazze'deki Filistinlilerin bir kısmının bölgenin "yeniden inşası" sürecinde geçici olarak yerleştirilmesine dair düşünceleri olduğu iddia edilmişti. Haberde ismi verilmeyen bir yetkilinin, Endonezya'nın da bu süreçte gidebilecekleri yerler arasında olduğu belirtilmişti.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrası, Gazze'deki Filistinlilerin geçici olarak Mısır'a alınması gündeme gelmiş, bu durum yeniden göçe zorlanma tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı
4
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu
6
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor