Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı

Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Yasakladı

Endonezya, Google tarafından üretilen "Pixel 9" isimli telefon modelinin satışını, şirketin ülkedeki yatırım şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasakladı.

CNA'nın haberine göre, Endonezya Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Arif, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Pixel 9'un satışının yasaklanmasına ilişkin bilgi verdi. Arif, ülkede satılacak telefonların yüzde 40'ının yerel içerik ile üretilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ürünlerin, taleplerimizi karşılamadığı sürece Endonezya'da satılamayacaklarını duyurduk," ifadesini kullandı.

Yerli İçerik Seviyesi Sertifikası Gerekliliği

Arif, bu kuralların, Endonezya'ya yatırım yapan tüm şirketler için adil olmasını sağlamak amacıyla alındığını vurguladı. Google'ın, satışlara yeniden başlamadan önce "TKDN (Yerli İçerik Seviyesi)" sertifikası alması gerektiğini ifade etti. Şirketin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Veriler Üzerine

Endoneza Sanayi Bakanlığı verilerine göre, bu yıl yaklaşık 22 bin adet Pixel telefon, ülkeye girmiş durumda. Bu da yerel pazardaki sıkı düzenlemelerin etkisini göstermektedir.

Yerli Üretim Düzenlemesi

"Yerli içerik seviyesi" adı verilen sertifikasyon sistemi, Endonezya'nın büyük tüketici pazarını iç ekonomik kalkınma için daha etkin bir şekilde kullanma amacı güden sanayi politikasının bir parçasıdır. Hükümet, şirketlerin bu yüzde 40 şartını yerel üretim, ürün yazılımı geliştirme veya inovasyon projelerine doğrudan yatırım yaparak karşılayabileceğini açıklamıştı.

Önceki Örnekler

Benzer bir durum, Apple için de yaşanmış, şirketin Endonezya'da gerçekleştireceği 95 milyon dolarlık yatırım taahhüdünü yerine getirememesi nedeni ile iPhone 16 satışları yasaklanmıştı.