DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı

Endonezya, Google’ın Pixel 9 telefonunu, yatırım şartlarını karşılamadığı nedeniyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:56
Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı

Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Yasakladı

Endonezya, Google tarafından üretilen "Pixel 9" isimli telefon modelinin satışını, şirketin ülkedeki yatırım şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasakladı.

CNA'nın haberine göre, Endonezya Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Arif, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Pixel 9'un satışının yasaklanmasına ilişkin bilgi verdi. Arif, ülkede satılacak telefonların yüzde 40'ının yerel içerik ile üretilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ürünlerin, taleplerimizi karşılamadığı sürece Endonezya'da satılamayacaklarını duyurduk," ifadesini kullandı.

Yerli İçerik Seviyesi Sertifikası Gerekliliği

Arif, bu kuralların, Endonezya'ya yatırım yapan tüm şirketler için adil olmasını sağlamak amacıyla alındığını vurguladı. Google'ın, satışlara yeniden başlamadan önce "TKDN (Yerli İçerik Seviyesi)" sertifikası alması gerektiğini ifade etti. Şirketin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Veriler Üzerine

Endoneza Sanayi Bakanlığı verilerine göre, bu yıl yaklaşık 22 bin adet Pixel telefon, ülkeye girmiş durumda. Bu da yerel pazardaki sıkı düzenlemelerin etkisini göstermektedir.

Yerli Üretim Düzenlemesi

"Yerli içerik seviyesi" adı verilen sertifikasyon sistemi, Endonezya'nın büyük tüketici pazarını iç ekonomik kalkınma için daha etkin bir şekilde kullanma amacı güden sanayi politikasının bir parçasıdır. Hükümet, şirketlerin bu yüzde 40 şartını yerel üretim, ürün yazılımı geliştirme veya inovasyon projelerine doğrudan yatırım yaparak karşılayabileceğini açıklamıştı.

Önceki Örnekler

Benzer bir durum, Apple için de yaşanmış, şirketin Endonezya'da gerçekleştireceği 95 milyon dolarlık yatırım taahhüdünü yerine getirememesi nedeni ile iPhone 16 satışları yasaklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı
2
Malatya'da Yeniden Yapılan Polis Merkezi Açıldı
3
Sivas'ta Tuz Çalısı ile Mera Islah Projesi Başlatıldı
4
Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Yargıtay'a Başvurdu
5
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı
6
Fransa'da Sınır Kontrolleri Başladı: Avrupa'da Yeni Dönem Mi?
7
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de