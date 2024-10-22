Endonezya, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Kınıyor

Endonezya, Gazze'deki Saldırıları Kınıyor

Endonezya, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını ve kuşatmasını güçlü bir dille kınadı. Bu açıklama, Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı.

Saldırılar Uluslararası Hukuka Aykırı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde oluşturduğu kuşatmanın ciddi açlık koşullarına yol açtığını ve sayısız Filistinlinin ölümüne neden olduğunu belirtmektedir." sözlerine yer verildi. Özellikle, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin hedef alındığı vurgulandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunması gerektiği belirtilerek, bu tür saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Aynı zamanda, hastanelerin ve tedavi gören hastaların korunmasının önemi vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

Endonezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi için "kararlı adımlar" atılmasını talep etti. 19 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Endonezya Hastanesi'ni tanklarla vurduğu ve saldırı sonucunda jeneratörlerin devre dışı kaldığı belirtiliyor. Bu olayın ardından, hastane yeniden hedef alındı ve ateşe verildi.