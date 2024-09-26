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Endonezya, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Endonezya Lideri Joko Widodo, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınayarak BM'yi acil harekete çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:51
Endonezya, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Endonezya'dan İsrail'e Tepki

Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı. Ülkesindeki artan can kayıplarını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçirmeye davet etti.

Widodo'nun Açıklamaları

Endonezya Kabine Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Widodo'nun Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına ilişkin basına yapmış olduğu açıklama yer aldı. "İsrail'in saldırılarından dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti" diyen Widodo, uluslararası toplumu ve BM'yi hızlı bir biçimde müdahaleye çağırdı.

Yardım Çabaları ve Tahliye Süreci

Widodo, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın, Lübnan'da yaşayan Endonezya vatandaşlarının tahliyesi için gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti. Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile sürekli iletişimde olduklarını ve bölgede bulunan Endonezyalıları korumak için hızlı bir şekilde hamlelerde bulunduklarını ifade etti.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden bu yana Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek'e çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel makamların verilerine göre, bu saldırılarda 677 kişi hayatını kaybetti ve bomba saldırıları sonucunda yaklaşık 150 bin insan yerinden edildi. Göç dalgası, Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere doğru sürmekte.

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