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Endonezya'nın 79. Bağımsızlık Günü Kutlaması Yeni Başkent Nusantara'da Gerçekleşti

79. bağımsızlık günü, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da geniş kapsamlı etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:35
Endonezya'nın 79. Bağımsızlık Günü Kutlaması Yeni Başkent Nusantara'da Gerçekleşti

Endonezya'nın 79. Bağımsızlık Günü

Endonezya'da 79'uncu bağımsızlık günü, inşası devam eden yeni başkent Nusantara'da coşkuyla kutlandı.

Önemli Katılımcılar

Nusantara'daki kutlamalara, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve birçok üst düzey devlet yetkilisi ile birlikte yaklaşık 1300 davetli katıldı. Bu etkinlikte, Widodo ve kabine üyeleri, Nusantara'da yeni inşa edilen Garuda Başkanlık Sarayı’nda törende buluştu.

Cakarta'daki Eş Zamanlı Kutlamalar

Aynı zamanda, Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin liderliğindeki bir grup, Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda da kutlamalar düzenledi.

Güvenlik Önlemleri

Nusantara'da gerçekleştirilen kutlamalar için 5 binden fazla polis ve asker görevlendirildi.

Yeni Başkanlık Sarayı’na Geçiş

Widodo, Temmuz ayı sonlarında mesaisine yeni başkanlık sarayında başlamış ve 12 Ağustos’ta burada ilk bakanlar kurulu toplantısını gerçekleştirmişti.

Cakarta'daki Sorunlar ve Nedenler

Endonezya hükümeti, mevcut başkent Cakarta'yı, artan nüfusu, düzenli meydana gelen doğal afetler ve altyapı problemleri nedeniyle taşımak istediklerini açıklamıştı. Hükümet, bu adım ile Cava Adası'ndaki yükü azalttıkça, ülke genelindeki milli serveti daha eşit şekilde dağıtmayı hedefliyor.

Çevresel Uyarılar

Ancak çevreciler, yeni başkente taşınmanın, Doğu Kalimantan'da bulunan ve orangutan, güneş ayıları gibi canlılara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarını tehdit edeceğine dair uyarılarda bulundular.

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