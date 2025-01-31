Endonezya'nın Açe Bölgesinde 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Açe Bölgesinde Deprem Şoku

Endonezya'nın Açe bölgesinin güney açıklarında, 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Açe bölgesinin 36 kilometre güneybatı açıkları olarak belirlendi.

Detaylar ve İlk Belirlemeler

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, depremin 29 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, bölgede can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Farklı Büyüklükler ve Derinlikler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,8, derinliğini ise yaklaşık 70 kilometre olarak açıkladı. Her iki kurumdan gelen bilgilerin farklılık göstermesi dikkat çekti.

Tsunami Uyarısı Yok

Ayrıca, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı da belirtildi. Bu durum, bölgedeki sakinleri bir nebze olsun rahatlattı.