Endonezya'nın Batı Java'sında binden fazla öğrenci okul yemeklerinden zehirlendi

Batı Java'da bu hafta binden fazla öğrenci okul yemekleri nedeniyle zehirlendi; ocak ayından bu yana 4 binden fazla vaka bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:10
Endonezya'nın Batı Java'sında binden fazla öğrenci okul yemeklerinden zehirlendi

Endonezya'nın Batı Java'sında binden fazla öğrenci okul yemeklerinden zehirlendi

Ücretsiz okul yemekleri sonrası binlerce çocuk rahatsızlandı

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde bu hafta, okul yemekhanesinde yedikleri yemekten dolayı binden fazla öğrenci zehirlendi. Olay, The Jakarta Post gazetesinin haberine yansıdı.

Yerel yetkililer, öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencinin rahatsızlandığını bildirdi. Yetkililer ayrıca zehirlenme vakalarının, hükümet desteğiyle dağıtılan ücretsiz okul yemekleri ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Geçen hafta da Batı Java ve Orta Sulawesi eyaletlerinde 800 öğrenci okuldaki yemeklerden zehirlenmişti.

Endonezya'daki Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (INDEF), ocak ayından bu yana ülke genelinde ücretsiz öğle yemeği programı kapsamında toplam 4 binden fazla çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
3
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
4
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
5
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
6
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu
7
Cemil Tugay: İzmir'de çöp sorunu ilçe belediyelerinin görevi — 'Kooperatif' davasına tepki

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim