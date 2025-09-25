Endonezya'nın Batı Java'sında binden fazla öğrenci okul yemeklerinden zehirlendi

Ücretsiz okul yemekleri sonrası binlerce çocuk rahatsızlandı

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde bu hafta, okul yemekhanesinde yedikleri yemekten dolayı binden fazla öğrenci zehirlendi. Olay, The Jakarta Post gazetesinin haberine yansıdı.

Yerel yetkililer, öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencinin rahatsızlandığını bildirdi. Yetkililer ayrıca zehirlenme vakalarının, hükümet desteğiyle dağıtılan ücretsiz okul yemekleri ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Geçen hafta da Batı Java ve Orta Sulawesi eyaletlerinde 800 öğrenci okuldaki yemeklerden zehirlenmişti.

Endonezya'daki Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (INDEF), ocak ayından bu yana ülke genelinde ücretsiz öğle yemeği programı kapsamında toplam 4 binden fazla çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirtiyor.