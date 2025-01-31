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Endonezya'nın Büyükelçisi Purnama, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:09
Endonezya'nın Büyükelçisi Purnama, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkinliğe destek sağladı. Bu tür organizasyonların, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemini artırdığını vurgulayan Purnama, Balkanların ve Asya'nın zengin kültürel mirasını yansıtan karelerin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla bu etkinlikte yer aldığını belirtti.

Büyükelçi Purnama, Anadolu Ajansı'nın dünya genelinde ulaşmış olduğu geniş kitleye dikkat çekerek, fotoğrafların insanların hikayelerini anlatan güçlü bir iletişim aracı olduğunu ifade etti. Oylama sürecinin, katılımcıların en etkileyici anları seçmesine olanak tanıdığını ve bu anların unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri"...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri"...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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