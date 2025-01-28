Endonezya'nın Semeru Yanardağı Patladı: Sivil Riske Dikkat!

Semeru Yanardağı'nda Patlama Yaşandı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda yükselen Semeru Yanardağı, 3 bin 676 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Yerel saatle 06.21'de meydana gelen patlama, hem bölge sakinlerinin hem de yerel otoritelerin alarma geçmesine neden oldu.

Patlama Detayları

Yerel basına göre, Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan yanardağ, büyük bir güçle patladı. Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, yaptığı açıklamada, patlamanın ardından oluşan küllerin deniz seviyesinden 4 bin 776 metre yükseklikte buluştuğunu bildirdi.

Bölge Halkına Uyarı

Alfian, bölge sakinlerine yanardağdan uzak, güvenli noktalara gitmeleri yönünde çağrıda bulundu ve patlama esnasında çevreye taşların sıçrayabileceğine dikkat çekti. Semeru Yanardağı'nın 2021'den bu yana aktif olduğu ve alarm seviyesinin ikinci aşamada bulunduğu belirtiliyor.