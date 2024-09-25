Endonezya Ordusu Siber Kuvvetler Birimini Kuruyor

Endonezya'dan Yeni Birim: Siber Kuvvetler

Endonezya Silahlı Kuvvetleri (TNI), bünyesinde yeni bir birim oluşturarak, siber güvenlik alanında kendini güçlendirmeyi hedefliyor. Ülkenin silahlı kuvvetleri, artık 4. birim olarak 'Siber Kuvvetler' adını verdiği yeni bir yapıya sahip olacak.

Kararın Alınmasında Önemli İsimler

Antara News'in haberine göre, bu tarihi karar Endonezya'nın mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve 20 Ekim'de göreve başlayacak olan yeni Başkan Prabowo Subianto tarafından onaylandı. Böylece, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra, siber saldırılara ve savunmalara karşı daha etkin bir yapı oluşturulacak.

Siber Savaşlar İçin Hazırlık

Endonezya'nın Siyasi, Hukuki ve Güvenlik İşleri Bakanı Hadi Tjahjanto, bu yeni birimin önemine dikkat çekerek, Siber Kuvvetler'in bir 'zihin savaşı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tjahjanto, gelecekteki siber savaşlara karşı koyabilmek için sistematik bir yaklaşım benimsemenin şart olduğunu vurguladı.