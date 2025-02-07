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Endonezya, Trump İle Bağlantılı Turizm Projesini Çevre Sorunları Nedeniyle Durdurdu

Endonezya, Trump ile bağlantılı turizm projesini çevresel nedenlerden dolayı durdurdu ve göldeki tortulaşmayı gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:31
Endonezya, Trump İle Bağlantılı Turizm Projesini Çevre Sorunları Nedeniyle Durdurdu

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir turizm projesini çevre sorunları nedeniyle durdurma kararı aldı. Proje, başkent Cakarta'nın yaklaşık 60 kilometre güneyinde, Trump'ın Endonezyalı iş ortağı Hary Tanoesoedibjo'nun MNC Land şirketi tarafından yürütülüyordu.

Endonezya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin durdurulma sebebi olarak Lido Gölü'ndeki su seviyesinin yarıya inmesi gösterildi. Yağmur suyunun yanlış yönetimi dolayısıyla göldeki tortulaşmanın artması, çevresel endişeleri tetikledi.

Çevre Bakanlığı Denetim, Çevre Şikayetleri ve İdari Yaptırımlar Direktörü Ardyanto Nugroho, projedeki çevre planları ile uygulamalar arasındaki uyumsuzluğun, doğal kaynakların korunmasına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Nugroho, yeni adımlar atılmadan önce laboratuvar test sonuçlarını beklediklerini de belirtti.

MNC Land Başkanı Budi Rustanto, tortulaşmanın projenin uygulamalarından değil, çevredeki konut, ofis ve hükümet binalarından kaynaklandığını öne sürdü.

Projenin yapılacağı bölge, eski Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından "özel ekonomik bölge" olarak ilan edilmişti. Bu durum, MNC Land şirketine önemli vergi indirimleri sağladı.

Öne çıkan proje, Tanoesoedibjo tarafından Aralık 2014'te duyurulmuştu. Projenin içerisinde 2023'te üyelik kabul etmeye başlayacak olan Lido Trump Uluslararası Golf Kulübü de bulunuyor. MNC Land, Ağustos 2015'te Trump Organization ile Bali ve Lido'da lüks tatil köyleri inşa etmek üzere bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmaya göre, Trump Organization, MNC Land'in yaklaşık 700 milyon dolara mal olacak otelleri, golf sahaları ve diğer kulüpleri gelirden pay alarak yönetecekti. Tanoesoedibjo, Ocak 2017'de Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olacağını ve bunun 300 milyon dolardan fazlasının Trump Organization'a ait tesislere karşılık geleceğini söylemişti.

İlginç bir detay olarak, Tanoesoedibjo, Trump'ın 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenine de katılmıştır.

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