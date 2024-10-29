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Endonezya ve Danimarka'dan İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Endonezya ve Danimarka, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini sonlandırma kararını kınadı ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:53
Endonezya ve Danimarka'dan İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

Endonezya ve Danimarka'dan UNRWA'ya Destek

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini içeren bir yasa tasarısını onayladı. Bu durum, Endonezya ve Danimarka tarafından sert bir dille kınandı.

Endonezya'dan Açıklama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden bu karara dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Knesset'in aldığı kararın Batı Şeria ve Gazze'de yürütülen insani çalışmaların sekteye uğratacağının altı çizildi. Bakanlık, uluslararası toplumu, özellikle de BM Güvenlik Konseyi’ni, İsrail'in bu tür eylemlerine derhal son vermeye çağırdı.

Danimarka'dan Yanıt

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de bu durumu kınayarak endişelerini dile getirdi. Rasmussen, UNRWA'nın Filistinli sivillere hayati öneme sahip insani yardımları sağladığını belirterek, "İsrail, insani yardımların durdurulmamasını sağlamalı ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir," şeklinde görüş bildirdi.

UNRWA'nın Önemi

UNRWA, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmaların başlamasıyla birlikte hedef olmaya başladı. İsrail yönetimi, UNRWA'nın bazı çalışanlarının çarpışmalara karıştığı iddialarıyla bu ajansın kapatılmasını öne sürdü. UNRWA, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere yardım sağlayan önemli bir kurumdur ve 30 bin çalışanı ile sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında destek sunmaktadır.

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