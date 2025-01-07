Endonezya ve Japonya Ortak Deniz Aracı Geliştirme Görüşmelerini Yeniden Başlatıyor

Endonezya ve Japonya Ortak Deniz Araçları Üzerinde Anlaştı

Endonezya ve Japonya, son yıllarda askıya aldıkları ortak deniz araçlarının geliştirilmesine yönelik görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Bu önemli adım, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ve Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen arasında yapılan görüşmelerle şekillendi.

Başkent Cakarta'da gerçekleştirilen bu buluşmada, iki bakan ortak deniz araçlarının geliştirilmesi müzakerelerine dönme kararı aldı. Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Frega Wenas, görüşmelerde savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu belirtti.

Ayrıntılar Belirlenmeli

Wenas, ortak üretimin hangi alanlarda gerçekleştirileceği ve hangi ekipmanların projeye dahil olacağı gibi detayların netleşmesi gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da, savunma işbirliğinin artırılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Mogami Sınıfı Fırkateynler

Japonya'nın, Mogami sınıfı tasarımına dayanan fırkateynlerin ortak üretimini önerdiği belirtildi. Ayrıca, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, savunma bakanı olduğu dönemde bu tasarıma büyük ilgi göstermişti.

Bu süreç, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini derinleştirme açısından büyük bir fırsat sunuyor ve bölgedeki savunma kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunacak.