Endonezya ve Sri Lanka'dan Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Kınaması

Endonezya ve Sri Lanka'dan Suikast Kınaması

Endonezya ile Sri Lanka, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı kınadıklarını duyurmuşlardır. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu tür eylemlerin bölgede gerginlik yaratabileceği belirtilmiştir.

Endonezya'nın Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, suikastın "provokatif bir eylem" olduğu ve devam eden müzakerelerin olumsuz etkilenebileceği ifade edilmiştir.

Sri Lanka'dan Kınama

Sri Lanka'nın Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, suikasta ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası hukuka olan bağlılık ve ulusal egemenliğe saygının önemini vurgulamıştır.

Avustralya'dan Dikkat Çeken İfadeler

Ayrıca, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles da Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısında, "Felaketin sona ermesini görmek istiyoruz," diyerek, bölgedeki gerilimin daha da artmasına engel olma gerektiğine dikkat çekmiştir.

İsmail Heniyye ve Suikast Olayı

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yapılan saldırının detailsini açıklayarak Heniyye'nin konutuna saldırıldığını duyurmuştur.

Hamas ve İran yönetimi, bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail yetkilileri olay hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştır.