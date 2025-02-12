Endonezya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Endonezya ile Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine dikkat çekti. Subianto, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

75 Yıllık Diplomatik İlişkilere Vurgu

Görüşmenin, diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Subianto, Erdoğan'a ve Türk heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Ortaklık ve Savunma Sanayisinde İşbirliği

Subianto, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunda kararlı olduklarını söyleyerek, "Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz." dedi. Ayrıca, askeri eğitim ve istihbarat işbirliği konularında da işbirliğine vurgu yaptı.

Filistin ile İlgili İşbirliği ve Geleceğe Dönük Hedefler

Subianto, Filistin konusunda işbirliğinin devam edeceğini ve iki devletli çözümün desteklendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye ile Endonezya arasındaki işbirliğinin sürmesini ve 2050 yılı ile birlikte ortaklığın 100. yılını hazırlamak için önemli bir dönem noktası olacağını ifade etti.

Ukrayna ve Suriye Konusundaki Yükümlülükler

Son olarak, Subianto, Türkiye ile Endonezya'nın, Ukrayna ve Suriye konularındaki desteklerine işaret ederek, işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ve ilişkilerin daha da güçleneceğini umduğunu sözlerine ekledi.