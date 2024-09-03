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Endonezya ve Vatikan Barış İçin Birleşiyor

Endonezya Devlet Başkanı, Vatikan'ın ruhani lideriyle birlikte insanlık için barışın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:43
Endonezya ve Vatikan Barış İçin Birleşiyor

Endonezya ve Vatikan'dan Barış mesajı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinin ve Vatikan'ın insanlık adına barış ile kardeşliği teşvik etme kararlılığını paylaştığını ifade etti. Bu önemli açıklama, Antaranews haber kaynağı üzerinden yayımlandı.

Papa Franciscus'un Ziyareti

Katolik dünyanın ruhani lideri Papa Franciscus, Asya Pasifik turunun ilk ayağı olarak 4 gün boyunca Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunacak. Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’na inen Papa, konaklayacağı otele giderken, şehir merkezinde toplanan halkı selamladı.

Devlet Başkanı'nın Karşılaması

Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Widodo, "Endonezya ve Vatikan, insanlık için refah sağlama ve barış ile kardeşliği teşvik etme konusundaki kararlılıklarını birleştiriyor" dedi. Widodo, Papa'nın Endonezya'yı ziyaretini şükranla karşıladığını belirtti: "Endonezyalılar adına Papa Franciscus'a içtenlikle hoş geldiniz diyorum."

Tarihi Bir Ziyaret

Endonezya, Papa Franciscus'un ziyaret ettiği üçüncü ülke özelliği taşıyor. Daha önce 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus da bu ülkeyi ziyaret etmişti. Papa, burada resmi görüşmelerin yanı sıra dini otoritelerle de bir araya gelecek.

Papa'nın Programı

Yarın, Merdeka Sarayı'nda Joko Widodo ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Papa, 5 Eylül'de Cakarta'daki İstiklal Camisi'ni de ziyaret edecek. Ayrıca, ülke genelindeki Katoliklerle bir araya gelmesi planlanıyor ve aynı gün Gelora Bung Karno Stadyumu'nda büyük bir ayin yönetecek.

Güvenlik Önlemleri

Papa'nın güvenliği için Endonezya ordusu ve Ulusal Polis Teşkilatı'ndan 9,030 personelin görevlendirildiği bildirildi. Papa'nın 6 Eylül'de Cakarta'dan Papua Yeni Gine’ye hareket etmesi bekleniyor.

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