Enerji alanında yeni düzenleme içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Enerji sektöründe yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olacak.

Enerji alanında yeni düzenleme içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu
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Enerji sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin içeriğine göre, Türkiye'de üretilen veya farklı kaynaklardan getirilen doğalgaz, sıvılaştırma işlemiyle LNG haline getirilerek dünya pazarlarına sunulabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği sağlayacak projelere 15 milyon lirayı aşmayacak şekilde maliyetlerinin yüzde 30'una kadar destek verecek. Bu projeler, enerji tasarrufu yapılmasını amaçlıyor.

İçme ve kullanma suyu barajları dışında kalan baraj, göl ve göletlerde güneş ve rüzgar enerji sistemleri kurulabilecek. Bu sayede, bu alanlarda da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılabilecek. Teklif, ayrıca EPDK'ya, olağanüstü hallerde vatandaşa enerji sağlama yetkisi tanıyor.

7 Şubat Çarşamba günü Milli Savunma Komisyonu, sözcüsünü belirlemek için toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların karşılaştığı ayrımcılık ve nefret söylemi sorunlarına ilişkin sunum yapacak. Ayrıca Meclis'te grupları olan siyasi partiler, salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.

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