Enerji Bakanı Bayraktar'dan Batman Valiliğine Ziyaret

Enerji Bakanı Bayraktar, Batman Valiliğinde Temaslarda Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da Valiliği ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Ekrem Canalp ile makamında bir araya geldi.

Proje ve Çalışmalar Hakkında Bilgi Alındı

Bakan Bayraktar, görüşme sırasında kentteki projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de Bayraktar’a eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman Valiliğine ziyarette bulundu. Bayraktar'ı valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman Valiliğine ziyarette bulundu. Bayraktar'ı valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı.