Enerji Bakanı Bayraktar Osmaniye'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Osmaniye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye şehrinde çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretleri sırasında Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile birlikte Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İşçi Ailesine Taziye Ziyareti

Bakan Bayraktar, ziyareti sırasında Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2023'te meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçi Mehmet Kazar'ın Sumbas ilçesi Esenli köyünde ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.