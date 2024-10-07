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Enerji Bakanı Bayraktar, Zam Yok ve Yeni Projeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Enerji Bakanı Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacağını duyurdu ve yeni enerji projeleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:01
Enerji Bakanı Bayraktar, Zam Yok ve Yeni Projeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Zam Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacağını ifade etti. Bayraktar, "Fiyatlarla alakalı ciddi bir desteğimiz var. Özellikle doğal gaz fiyatlarından bahsediyorum. Elektrik ve doğal gaza bu yıl sonuna kadar zam yok," dedi.

Doğal Gaz Tedarikinde Stratejik Adımlar

Bakan Bayraktar, İran-İsrail gerilimine değinerek Türkiye'nin İran’dan yıllık 7-8 milyar metreküp doğal gaz tedarik ettiğini belirtti. "Eğer doğal gaz boru hatlarına bir sıkıntı gelirse, arz güvenliğimiz etkilenebilir. Bu nedenle tedarikimizi çeşitlendirmeye önem veriyoruz," dedi.

LNG ile Tedarik Çeşitliliği

Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yarısının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile karşılanabileceğini belirtti. "Bir diğer hedefimiz ise depolama kapasitelerini artırmak," vurgusuyla devam etti.

Körfez Gerilimlerine Hazırlıklı Olmalıyız

Bayraktar, Körfez bölgesindeki gerilimlerin küresel enerji piyasasına etkilerini azaltmak için Irak'la geliştirilen Kalkınma Yolu Projesi'ni önerdi. Bu projede petrol ve doğal gaz boru hatları inşası planlanmaktadır.

Enerji İşbirlikleri ve Yeni Anlaşmalar

Mısır'ın Türkiye'nin enerji tesislerini kiralamak istediğini belirten Bayraktar, "Mısır, Hatay'daki FSRU'sunu kullanmak istiyor," dedi. Ayrıca Libya ile enerji işbirliği için ruhsat aşamasına gelindiği bilgisini paylaştı.

Gelecek Planları

Bayraktar, Hindistan ile enerji alanında yeni bir sürece gireceklerini belirterek, Şubat 2025'te bu ülkeye bir ziyaret planladıklarını söyledi. Bu gelişmelerle birlikte enerji alanındaki ilişkilerin daha da ilerleyeceği öngörülmektedir.

Son olarak, Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında daha aktif olacağını belirterek, mevcut projelerin önemli olduğunu vurguladı.

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