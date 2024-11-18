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Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Rekor gelir hedefleri ve eleştiriler gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:03
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler

Enerji Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara yol açtı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2024 yılı için 2,5 milyon ton bor ürünü satışı ile 1,3 milyar dolarlık rekor gelir hedeflediklerini açıkladı.

Madencilik ve Çevre Sorunları Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Mesut Doğan, İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucunda hayatını kaybeden işçileri anımsatarak, maden işletmeciliği konusunda kar, zarar ve risk analizlerinin yetersiz olduğunu vurguladı. Doğan, "Günlük 600 bin lira kazanıyoruz ama bunun karşılığında çevreyi ve insanları tehlikeye atıyoruz" ifadesini kullandı.

Enerji Bağımsızlığı İçin Adımlar

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bakanlığın bütçesinin Türkiye'nin enerji alanındaki mesafesini ve yenilenebilir enerji ile madencilikteki başarılarını desteklediğini belirtti. Aksu, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İhracatçı Olma Hedefi

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yarısından fazlasını yerli kaynaklardan karşıladığını belirtirken, hedeflerinin ülkeyi ithalatçı konumundan kurtararak ihracatçı bir ülke haline getirmek olduğunu vurguladı.

Elektrik Faturalarının Adaletsizliği

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, elektrik nakil hatları kaynaklı yangınların ve bu yangınlarla birlikte yaşanan can kayıplarının önlenmesi gerektiğini belirterek, faturaların gelirle orantılı olmasının gerekliliğini savundu.

Akkuyu Nükleer Santrali Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tamamen Rusya tarafından finanse edildiğini belirterek, bu durumun ülke için bir bağımlılık yaratma riski taşıdığını söyledi.

Enerji Sektörü Gelişimi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin bor madenindeki pazar payının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu ve 2024 hedeflerinin üzerine çıkacaklarını ifade etti. Açıkkapı, Eskişehir Beylikova'daki kaynakların Türkiye'nin stratejik madenler konusundaki konumunu güçlendireceğinin altını çizdi.

Yaz Saati Uygulaması Eleştiriliyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaz saati uygulamasının halkı olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, komisyon toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin çeşitli sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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