Enerji İthalatını Azaltma Hedefi

Enerji Politikası İçin Yeni Hedefler

Bakan Ahmet Bayraktar, yaptığı açıklamalarda, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enerji ithalatını azaltmayı ve bununla birlikte cari açığın yanı sıra enerji maliyetlerini düşürmeyi planladıklarını ifade etti.

Enflasyonla Mücadele Stratejisi

Bayraktar, bu adımların enflasyon üzerindeki baskıları azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte, genel ekonomik dengeyi sağlamak için önemli bir fırsat doğduğunu belirtti.

Açıklamanın Önemi

Bu stratejinin, ülkenin enerji bağımlılığını azaltması ve ekonomik sürdürülebilirliği artırması bekleniyor. Bayraktar, ilerleyen dönemlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını da sözlerine ekledi.