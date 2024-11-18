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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelere açıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:14
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Bütçesi TBMM'de Ele Alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşülen Konular

Komisyonda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesine ek olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumu bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları da değerlendirilecektir.

Muhalefet ve İktidar Temsilcilerinden Açıklamalar

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sunumuna geçmeden önce söz alarak, muhalefetin görevleri arasında hükümet ve bakanlıkların yaptıkları işleri denetlemek olduğunu vurguladı. Usta, bazı milletvekillerinin önergelere yönelik tavırlarını eleştirerek, 'Gerekçelerini açıklamak zorundayız.' dedi.

Öte yandan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, muhalefetin sesinin kesildiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, 'Zaman açısından baksak, belki bizlerin 2-3 katı konuşmalar var ki doğaldır.' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan Beklentiler

Bakan Bayraktar, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunumuna başladığı an sıklıkla gündeme gelecek olan konulardan biri olması beklenen bütçenin, kamuoyunda büyük bir ilgi uyandıracağı öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

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