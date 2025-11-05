Enerjisa Enerji, Enerji Tüneli'nde Enerji Kaşiflerini Ağırladı

Enerjisa Enerji, Ankara ve Adana'daki Enerji Tüneli'nde ilkokul öğrencilerine enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşamı interaktif eğitimlerle öğretti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:11
Enerjisa Enerji, Enerji Tüneli'nde Enerji Kaşiflerini Ağırladı

Enerjisa Enerji, Enerji Tüneli'nde Enerji Kaşiflerini Ağırladı

İnteraktif eğitimle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öğretiliyor

Enerjisa Enerji, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonu doğrultusunda Ankara Söğütözü ve Adana Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi'ndeki Enerji Tüneli'nde ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Enerji Tüneli Eğitsel Gezi Programı kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 40 öğrenci, ikinci etkinlikte ise 4. sınıftan 20 öğrenci interaktif deneyimlerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitildi.

Butonlar, animasyonlar ve etkileşimli uygulamalarla tasarlanan tünel, iklim, şehir ve insan ekseninde küresel ölçekten bireysel uygulamalara kadar uzanan bir yolculuk sunuyor. Öğrenciler enerji kaynaklarının geçmişten günümüze gelişimini keşfederken, bireysel tasarruf yöntemlerini de uygulamalı olarak öğrendi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Küsmesin Yıldızlar adlı tiyatro oyununu izledi; drama eğitimiyle birlikte fosil yakıtların çevresel etkileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları interaktif biçimde anlatıldı.

Enerji Kaşifleri Programı hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk şunları söyledi:

"Merkezimiz, yalnızca müşterilerimize daha iyi hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm ziyaretçilerine enerjinin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu deneyimleten bir öğrenme alanı olarak faaliyet gösteriyor. İklim krizi ve teknolojik gelişmeler sektörümüzü hızla dönüştürürken, bu dönüşümün kalıcı olabilmesi için bilinçli bireylerin yetişmesi kritik önem taşıyor. Bu merkezlerimizde öğrencilerimizi ağırlamak, enerjinin günlük hayatımızdaki yerini ve dönüşümünü doğrudan deneyimlemeleri açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Enerji Tüneli gibi uygulamalar, eğitimi yalnızca teorik bir içerikten çıkarıp tiyatro ve drama gibi interaktif yöntemlerle öğrencilerin hayal gücüne hitap ediyor, onların geleceğe dair sorularına yanıt bulmalarını sağlıyor. Biz, çocuklara erken yaşta kazandırılan enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar ve çevresel sorumluluk bilincinin, yarının daha temiz, verimli ve sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Bu yüzden merkezlerimizi yalnızca müşterilerimize değil, toplumun farklı kesimlerine de açık tutmaya ve gelecek nesillere enerji konusunda ilham vermeye devam edeceğiz"

Enerjisa, program doğrultusunda 2026 yılı boyunca Enerji Tüneli'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırlamaya devam edecek; merkezler misafir öğrencilere enerjinin yolculuğunu, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazandıran bir keşif noktası sunacak.

ŞİRKETİN ANKARA SÖĞÜTÖZÜ VE ADANA ÇUKUROVA MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ’NDE YER ALAN İNTERAKTİF...

ŞİRKETİN ANKARA SÖĞÜTÖZÜ VE ADANA ÇUKUROVA MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ’NDE YER ALAN İNTERAKTİF DENEYİM ALANI ENERJİ TÜNELİ’NDE BU KEZ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAYAN ŞİRKET, MİNİK ZİYARETÇİLERİN ONLİNE TİYATRO VE DRAMA EŞLİĞİNDE ENERJİ TASARRUFUNU ÖĞRENMESİNİ SAĞLIYOR.

ŞİRKETİN ANKARA SÖĞÜTÖZÜ VE ADANA ÇUKUROVA MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ’NDE YER ALAN İNTERAKTİF...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri