Enerjisa Enerji, Enerji Tüneli'nde Enerji Kaşiflerini Ağırladı

İnteraktif eğitimle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öğretiliyor

Enerjisa Enerji, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonu doğrultusunda Ankara Söğütözü ve Adana Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi'ndeki Enerji Tüneli'nde ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Enerji Tüneli Eğitsel Gezi Programı kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 40 öğrenci, ikinci etkinlikte ise 4. sınıftan 20 öğrenci interaktif deneyimlerle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitildi.

Butonlar, animasyonlar ve etkileşimli uygulamalarla tasarlanan tünel, iklim, şehir ve insan ekseninde küresel ölçekten bireysel uygulamalara kadar uzanan bir yolculuk sunuyor. Öğrenciler enerji kaynaklarının geçmişten günümüze gelişimini keşfederken, bireysel tasarruf yöntemlerini de uygulamalı olarak öğrendi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Küsmesin Yıldızlar adlı tiyatro oyununu izledi; drama eğitimiyle birlikte fosil yakıtların çevresel etkileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları interaktif biçimde anlatıldı.

Enerji Kaşifleri Programı hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk şunları söyledi:

"Merkezimiz, yalnızca müşterilerimize daha iyi hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm ziyaretçilerine enerjinin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu deneyimleten bir öğrenme alanı olarak faaliyet gösteriyor. İklim krizi ve teknolojik gelişmeler sektörümüzü hızla dönüştürürken, bu dönüşümün kalıcı olabilmesi için bilinçli bireylerin yetişmesi kritik önem taşıyor. Bu merkezlerimizde öğrencilerimizi ağırlamak, enerjinin günlük hayatımızdaki yerini ve dönüşümünü doğrudan deneyimlemeleri açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Enerji Tüneli gibi uygulamalar, eğitimi yalnızca teorik bir içerikten çıkarıp tiyatro ve drama gibi interaktif yöntemlerle öğrencilerin hayal gücüne hitap ediyor, onların geleceğe dair sorularına yanıt bulmalarını sağlıyor. Biz, çocuklara erken yaşta kazandırılan enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar ve çevresel sorumluluk bilincinin, yarının daha temiz, verimli ve sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Bu yüzden merkezlerimizi yalnızca müşterilerimize değil, toplumun farklı kesimlerine de açık tutmaya ve gelecek nesillere enerji konusunda ilham vermeye devam edeceğiz"

Enerjisa, program doğrultusunda 2026 yılı boyunca Enerji Tüneli'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ağırlamaya devam edecek; merkezler misafir öğrencilere enerjinin yolculuğunu, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazandıran bir keşif noktası sunacak.

