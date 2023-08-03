EnerjiSA'nın oyunu ifşa oldu: Ünlü gazeteci canlı yayında ateş püskürdü

Enerjisa'nın fatura oyunu, Gökhan Taşkın'ın sunuculuğunu yaptığı tv100 Gece Haberleri programında büyük bir tartışmaya neden oldu. Moderatör Gökhan Taşkın, şirketin yasal süreleri dikkate almadan fatura okuma oyununa başvurmasını eleştirdi. Bu uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini ve kanuna aykırı bir davranış olduğunu vurguladı. Taşkın, özellikle son dönemlerde artan elektrik faturalarının halk arasında büyük bir tepkiye yol açtığını ifade etti.

Canlı yayında sinirli bir şekilde "Artık İllallah ettik" diyerek isyanını dile getiren Taşkın, bu sözlerle birlikte mikrofonunu bile yere düşürdü. İzleyiciler, Gökhan Taşkın'ın tepkisini ve yaşadığı duygusal anı canlı yayında görmekten şaşırdı.

Enerjisa'nın fatura oyunu, vatandaşlar arasında büyük bir rahatsızlık ve tepkiye yol açmıştı. Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi ve şirketin yasal süreleri dikkate almadan okuma oyununa başvurması, pek çok kişinin ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olmuştu. Gökhan Taşkın'ın canlı yayındaki isyanı, bu durumu bir kez daha gündeme taşıdı ve halkın büyük destek gösterdiği bir tepki olarak algılandı.

Enerjisa'nın bu uygulaması, enerji sektöründe yaşanan tartışmalara da ışık tuttu. Elektrik dağıtım şirketlerinin fatura politikaları ve vatandaşların mağduriyeti konusunda daha hassas ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği konusunda çağrılar yapılıyor. Gökhan Taşkın'ın tepkisi, bu konuda toplumsal bilincin artmasına katkı sağlamış ve konunun önemine dikkat çekmiştir.

Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa'nın uyguladığı akılalmaz fatura oyunu vatandaşları mağdur ediyor. Yasal süreye göre elektrik faturalarının 25-35 gün içerisinde kesilmesi gereken durumda, şirket 40 gün süreyle faturaları kesmeye başladı. Bu sürenin uzamasıyla birlikte fatura fiyatları da katlanarak artıyor, vatandaşlar ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

tv100 Gece Haberleri moderatörü Gökhan Taşkın, Enerjisa'nın bu fatura oyununa canlı yayında sert tepki gösterdi. Vatandaşların mağdur olduğunu ve sosyal medyada çok sayıda şikayetin bulunduğunu ifade eden Taşkın, yasal sürenin 30 gün olduğunu hatırlattı. Fatura kesim süresinin 40 güne çıkarılmasıyla faturaların katlandığını vurgulayan Taşkın, "Olan vatandaşa oluyor" dedi.

Sosyal medyada bu konuda yapılan çok sayıda şikayetin önemine dikkat çeken Gökhan Taşkın, "Bu konuda o kadar çok itiraz, o kadar çok şikayet var ki artık İllallah ettik" diyerek yakasını silktiği sırada mikrofonu yere düştü. Ancak bu ani tepki ve mikrofonun düşmesi, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ve tepkisini canlı yayında göstermesi açısından önemli bir an oldu.

Enerjisa'nın fatura politikasının vatandaşların ekonomik durumunu olumsuz etkilemesi ve yasal sürelerin dikkate alınmaması, toplumsal bilinci artırmak adına önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir. Gökhan Taşkın'ın sert tepkisi, bu konuda farkındalık yaratmış ve halkın desteğini kazanmıştır. Vatandaşların taleplerinin dikkate alınması ve şirketin daha şeffaf bir şekilde hareket etmesi, mağduriyetlerin önüne geçebilir.