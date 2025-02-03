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Enflasyon Rakamları Açıklandı: Ocakta Yüzde 5,03 Artış Yıllıkta Yüzde 42,12'ye Indı

Ocak ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazda ise yüzde 42,12'ye düştü.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:01
Enflasyon Rakamları Açıklandı: Ocakta Yüzde 5,03 Artış Yıllıkta Yüzde 42,12'ye Indı

Enflasyon Rakamları Ocak'ta Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 5,03 artış gösterdi. Ancak, yıl bazındaki değerlendirmelerde dikkate değer bir gelişme yaşandı ve yıllık enflasyon oranı yüzde 42,12 değerine geriledi.

Beklentiler Ne Yönde?

Bu veriler, ekonomistler ve piyasa analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Enflasyondaki bu düşüş, piyasaların yönü üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Ocak ayı verileri, Türkiye’nin ekonomik gidişatına ışık tutarken, tedbirlerin ve uygulamaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, enflasyonun yönünü belirleyecek olan etkenlerin başında talep ve arz dengesinin yanı sıra, döviz kurlarındaki dalgalanmaların olacağını vurguluyor. Bu durumun, tüketici fiyatlarına olası etkileri ise detaylı bir şekilde inceleniyor.

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