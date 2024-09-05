Enflasyon ve Ücret Sorunlarına Çözüm Arayışı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Kritik Açıklamalar

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da düzenlenen "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu"'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşçilerin ortalama ücretinin yüksek vergiler nedeniyle düşük kaldığını belirten Atalay, "12 ay çalışıyoruz, 1,5 ayını vergiye veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçilerin Geçim Sıkıntısı

Atalay, işçilerin çalışma koşullarının zorluğuna ve ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, "Son yıllarda işçilerin ekonomik olarak dayanacak durumda olmadığını görüyoruz. İnsanın geçinmeyle ilgili sıkıntısı olduğu zaman evde huzur bulamazsınız" dedi. Adil Olmak Zorundayız

Konuşmasında işverenlerin de sıkıntılar yaşadığını belirten Atalay, "Düzgün işini yapan işverenler var ama örgütlendiği zaman işçileri kapının önüne koyanlar da var" dedi. Kamu çalışanlarının Temmuz ayında aldıkları %24,73 zamdan sonra, Eylül'de %17,43 zam daha alacaklarını da sözlerine ekledi.

Şeker-İş Sendikası'ndan Obez Vergi Sistemine Eleştiri

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de, mevcut vergi sisteminin çalışanları mağdur ettiğini vurguladı. Gök, "Obez vergi sisteminin artık diyet zamanı gelmiştir" diyerek köklü değişiklikler gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir Yaşam Ücreti Önerisi

Asgari ücret tartışmalarının yalnızca resmi enflasyona odaklanmasının eksik olduğunu ifade eden Gök, sürdürülebilir bir yaşam ücreti oluşturulması gerektiğini savundu. "Mikroekonomik göstergeler iyileşirken, işçilerin milli gelirden aldığı pay artmalıdır" şeklinde görüş belirtti.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.

Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde, "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3) ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök (sol 2) katıldı.