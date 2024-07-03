Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yapan Özgür Özel: "Geçim olmazsa seçim olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni hükümet sisteminde "erken seçim" kavramının olmadığını vurgulamasına karşılık Özel, "Teknik değerlendirme doğru olabilir ancak siyasi değerlendirme eksik kalıyor. Erken seçim olasılığı, Meclis'in kararıyla mümkündür." diye konuştu.

Enflasyonla Mücadelede Gerçek Tedbirler Alınmalı

Özel, hükümetin enflasyonla mücadelede yeterli adımlar atmadığını savunarak, "Sadece vatandaşa kemer sıkmak yerine, gerçek çözümler üretilmelidir. Enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesi, vatandaşların hayatını zorlaştırmaktadır." şeklinde değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ekonomik sıkıntıları da vurgulayan Özel, "Milleti seçim zamanı mutlu edip, sonra 4 yıl boyunca zor durumda bırakmak kabul edilemez." dedi.

Muhalafetin Gündemi Halkın Sorunları

CHP Genel Başkanı, muhalefetin gündemini milletin gerçek sorunlarına odakladıklarını belirterek, "Sinan Ateş davası gibi meseleler halkın talepleri değildir. Biz vatandaşın gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Özel, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, "Vatandaşın sorunlarına çare olmayan yöntemlerle ülkeyi yönetmek sürdürülebilir değildir." dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin de değerlendirme yapan Özel, "Enflasyonun düşeceği yönündeki açıklamalar gerçekçi değildir. Vatandaşı yanıltmaya yönelik bu tür söylemler kabul edilemez." şeklinde konuştu.