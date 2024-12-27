DOLAR
35,26 -0,27%
EURO
36,72 0,15%
ALTIN
2.987,24 -0,32%
BITCOIN
3.404.613,09 -1%

Engelli Araçlarında ÖTV İstisnası Yerli Araçlara Uygulanacak

Yerli araçlara yönelik engelli araçlarında ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:57
Engelli Araçlarında ÖTV İstisnası Yerli Araçlara Uygulanacak

Yerli Araçlara ÖTV İstisnası Müjdesi

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yüzde 40 yerlilik şartının getirildiği bu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerlilik Oranı ve Elde Tutma Süresi

Buna göre, engelli vatandaşlar için yapılan araç satışlarında yerlilik oranı %40 olarak belirlendi. Ayrıca, bu istisna kapsamında alınan araçların elde tutma süresi ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yerli Sanayiyi Destekleme Amaçlı Alınan Karar

Bakanlık yetkilileri, alınan bu kararın yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacı taşıdığını ifade etti. Böylece, engelli bireylerin yerli üretim araçlara erişiminin artırılması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci El Araçta 6 Ay - 6 Bin Km Kısıtlamasına Uymayanlara 52 Milyon Lira Ceza
2
Kastamonu'da Tır Devrildi; D-100 Kara Yolu Samsun İstikameti Kapandı
3
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
4
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
5
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
6
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor