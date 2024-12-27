Engelli Araçlarında ÖTV İstisnası Yerli Araçlara Uygulanacak

Yerli Araçlara ÖTV İstisnası Müjdesi

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yüzde 40 yerlilik şartının getirildiği bu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerlilik Oranı ve Elde Tutma Süresi

Buna göre, engelli vatandaşlar için yapılan araç satışlarında yerlilik oranı %40 olarak belirlendi. Ayrıca, bu istisna kapsamında alınan araçların elde tutma süresi ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yerli Sanayiyi Destekleme Amaçlı Alınan Karar

Bakanlık yetkilileri, alınan bu kararın yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacı taşıdığını ifade etti. Böylece, engelli bireylerin yerli üretim araçlara erişiminin artırılması hedefleniyor.