Engelli Bireyler İçin Özel 'Bale Dünyası' Gösterisi Kadıköy'de Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, engelli bireylere yönelik özel 'Bale Dünyası' gösterisini hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:47
Engelli Bireyler İçin Özel 'Bale Dünyası' Gösterisi Kadıköy'de Sahnelendi

İDOB'dan Engelli Vatandaşlara Özel Bale Gösterisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), görme ve işitme engelli bireylere yönelik düzenlediği "Bale Dünyası" gösterisi ile sanatseverlerle Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen gösteri, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sesli betimleme ve işaret dili ile sunuldu.

Erişilebilir Sanat Anlayışı

Proje, sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı amaçlarken, engelli katılımcılara özel bir izleme deneyimi sundu. Erişilebilir bir salon ortamında, işitsel, bedensel ve görme engelli bireylerin rahatça katılabileceği bir atmosfer yaratıldı. Culaklıklar aracılığıyla, sahnedeki hareketler ve atmosfer detayları Emine Kolivar tarafından sesli olarak aktarıldı, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen ise işaret diliyle izleyicilere eşlik etti.

Özel Yollar ve Hazırlıklar

İzleyicilerin bağımsız bir şekilde gösteriye ulaşabilmesi için Kadıköy Meydanı'ndan Süreyya Operası'na kadar körcül tarifler hazırlandı. Ayrıca, salon içinde kılavuz yollar oluşturuldu.

Bale Dünyası'nda Neler Sunuldu?

Gösteri, "14. Louis" döneminin canlandırması ile başlayarak, "Fındıkkıran", "Uyuyan Güzel", ve "Kuğu Gölü" gibi klasik eserlerden kesitler sundu. İDOB'un çocuk balesinden küçük balerinlerin performansları ile desteklendi.

İDOB Müdürü Caner Akgün: 'Erişim Hedefimiz'

Gösteri sonrasında AA muhabirine bilgi veren İDOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, engelli bireyler için özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Akgün, "Görme engelli vatandaşlarımız kulaklık takıyor ve sesli betimlemeyle sahnedeki hareketleri hayal edebiliyorlar" dedi.

Bağlantılar ve Geri Bildirimler

Görme Özürlüler Derneği Başkanı Ali Varlık, gösterinin büyük bir keyif olduğunu ifade ederek, "Çocuklar geleceğimizdir" şeklinde duygularını dile getirdi. İzleyicilerden Ceydanur Özboğa, gösteriyi çok beğendiğini ve her gün katılmak istediğini belirtti. Kemal Yeğnidemir de, "Hayal gücümüzü kullanmamızı sağladı" diyerek gösterinin önemini vurguladı.

Sonuç

Engelli bireylere sanatı tanıtmak ve erişilebilir kılmak üzere hazırlanan bu özel etkinlik, izleyicilerden büyük takdir topladı. İDOB, gelecekte benzer etkinliklerin sıklığını artırmayı planlıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere özel "Bale Dünyası" gösterisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere özel "Bale Dünyası" gösterisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluştu.

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