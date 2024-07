Engelli Genç Kızın Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Bursa'da Unutulmaz Bir Düğün

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Kader Balcıoğlu, serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığına rağmen, hayallerinden birini gerçekleştirme fırsatı buldu. Ailesi, onun uzun zamandır hayalini kurduğu gelinlik giyme isteğini, doğum gününde düzenledikleri temsili düğün ile gerçekleştirdi.

Hayallerin Gerçek Olması

Kader'in ailesi, bu özel gün için büyük bir organizasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'nde bulunan kuaförde Kader'in saç ve makyajı hazırlanarak evine getirildi. Ailesi ve yakınları, Kader’in tekerlekli sandalyesini gelin arabası gibi süsleyerek, davul ve zurna eşliğinde düğün salonuna doğru yürüdü.

Özel Anlar ve Mutluluk

Temsili düğün sırasında Kader, gelinlik giyip pastasını kesti. Ayrıca, takı töreninin yapıldığı bu özel günde davetliler oyun havası eşliğinde dans etti. Anne Sevcan Balcıoğlu, "Biz hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Kızımın mutluluğu benim için her şeye bedel," diyerek kızının hayalini yaşattıklarını açıkladı.

Kızının Hayali İçin Elinden Geleni Yapacak

İşletmeciden Destek

"Kader, her güldüğünde ben güçleniyorum. Maddi ve manevi her alanda gücümün yettiği ölçüde onun hayallerini gerçekleştireceğim." diyerek, kızına olan desteklerini dile getirdi. Kader'in her zaman gelin olmak istediğini söyleyen anne, bu hayali gerçekleştirmek için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Düğün salonunun işletmecisi Bayram Bayram, “Bu tarz organizasyonlar çok önemli. Her işletmenin böyle sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan serebral palsi (beyin felci) hastası 22 yaşındaki Kader Balcıoğlu'nun gelinlik giyme ve düğün hayali, doğum gününde temsili düğünle gerçekleşti. Balcıoğlu'un ailesi, engelli kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için organizasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'ndeki kuaförde saç ve makyaj hazırlıkları yapıldıktan sonra evine getirilen Kader, sokağa gelen davul zurna eşliğinde evden çıkış yaptı.

