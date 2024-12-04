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Engelli Hükümlülere Açık Görüş İzni: 3-6 Aralık Dönemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli hükümlü ve tutuklulara 3-6 Aralık'ta açık görüş imkanı sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:38
Engelli Hükümlülere Açık Görüş İzni: 3-6 Aralık Dönemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3-6 Aralık tarihleri arasında engelli hükümlü ve tutuklulara, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapma imkanı sağlandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarındaki engelli hükümlü ve tutuklular için özel bir düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Bakan Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin, "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15. maddesi çerçevesinde, bu hakkın engelli hükümlülere tanınmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz,” diyen Bakan Tunç, bu kararın hayırlı olmasını diledi. Tunç, engelli vatandaşların her zaman yanında olunacağını ve adalete erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

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