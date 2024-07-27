Engelliler Platformu, Tren İstasyonlarında Güvenlik Önlemleri Talep Ediyor

Engelliler Platformu'ndan Güvenlik Çağrısı

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu'nun Sözcüsü Turhan İçli, ülke genelindeki tren istasyonlarında görme engellilere yönelik refakat hizmetinin sağlanmasını ve güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep etti.

Elvankent Tren İstasyonu'nda Eylem

Platform üyeleri, Elvankent Tren İstasyonu önünde bir araya gelerek, "TCDD sesimizi duy", "Tedbirler alınsın, kazalar olmasın" şeklinde sloganlar attı.

Acil Tedbir Gerekliliği

İçli burada yaptığı konuşmada, geçen hafta yaralanan görme engelli bir kadın olan Deniz Özyavuzun durumuna dikkat çekerek, "Bu platformdan rayların üzerine düşerek beş kaburga kemiği kırıldı" ifadesini kullandı. Bu olayın, engellilerin güvenliği için acil tedbirler alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Engelli Bireylerin Hakkı

Engelli bireylerin güvenli ulaşım hakkının anayasa ile korunduğunu ve uluslararası sözleşmelerde yer aldığını belirten İçli, tren istasyonlarında gerekli her türlü güvenlik önleminin alınmasını istedi.

Yetersiz Güvenlik Önlemleri

"Bazı kişiler, 'Rampalar ve sarı çizgiler yeterli değil mi?' diye soruyor. Ancak bu önlemler, hem yaygınlık hem de yeterlilik açısından yetersiz" diyen İçli, talep ettikleri güvenlik önlemlerinin aciliyetini yineledi.