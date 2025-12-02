Engelsiz İstihdam Günleri Erzurum'da Başlıyor

İŞKUR Erzurum, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Engelsiz İstihdam Günleri' düzenliyor; engelli iş arayanlar ek hizmet binasında işverenlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:45
Engelsiz İstihdam Günleri Erzurum'da Başlıyor

İŞKUR Erzurum'dan "Engelsiz Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz" sloganıyla anlamlı etkinlik

İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü, "Engelsiz Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında önemli bir adım atıyor. Kurum, sürdürülebilir engelli istihdamını güçlendirmeyi hedefleyen "Engelsiz İstihdam Günleri" etkinliğini hayata geçiriyor.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar

Etkinlik, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmayı, işverenlerle doğrudan buluşmalarını sağlamayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İŞKUR yetkilileri, bu buluşmanın engelli bireylerin istihdam yolunda önemli bir adım olacağını vurguluyor.

Yer ve davet

Etkinlik için engelli iş arayan vatandaşlar, kurumun ek hizmet binasına davet ediliyor. Ek hizmet binası, Kültür İlköğretim Okulu karşısında, eski İl Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu cadde üzerinde yer alıyor.

İŞKUR Erzurum, engelli vatandaşların iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için tüm engelli iş arayanları bu özel günlerde buluşmaya çağırıyor.

