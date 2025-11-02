Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta oyuncusu Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi filmlerde başrol oynayan Çağlar için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye sanat dünyasından geniş katılım

Cenazeye ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.

Aile ve meslektaşlarının açıklamaları

Filiz Vural Çağlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Herkes burada, herkesin kalbi bizimle ona da inanıyoruz. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayla şu anda avukatlarımız ilgileniyor." dedi.

Eser Övet, babasının kazasına ilişkin şunları söyledi: "İnşallah (böyle bir kaza) bundan sonra kimsenin babasını, çocuğunu bulmaz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer, içerdi, ilaç kullanmazdı, her işini kendi yapardı. Biz ailece beraber yaşardık. İşleriyle kendi ilgilenirdi, bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi ama kader kısmet bugüne kadardı. Sevenleri asla üzülmesin en güzel şekilde yaşadı."

Ediz Hun ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Değerli bir aktördü. Onu kaybettik, çok büyük üzüntü duyuyorum. Olmaması gereken bir şey oldu. Çağlar da belki hata olabilir ama öbür tarafta da saatte 60-70 kilometre hızla gelen bir motosiklet var. Motosikletler her yere giriyorlar, girilmez işareti alana da giriyorlar. Trafik kuralları yalnız arabalar, nakil vasıtaları, otobüsler ve kamyonetler için değil. Motosiklet kullananlar alınmasın, her gün kaza oluyor. Bir disiplin getirilmesi lazım."

Kıvanç Terzioğlu (Film-San Genel Müdürü), Engin Çağlar'ın 17 Kasım'da "FilmSan Sinema Dizi Ödülleri"nde onur ödülü alacağını belirterek, "9 yıl kendisiyle beraber çalıştık. Film San'da 9 yıl başkanlık yaptı. İki gün önce konuştuğumuzda zaten çok mutluydu." dedi.

Terzioğlu, Çağlar'ın yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçtiğini aktararak, "Kontrollerden sonra güldü, 'Tüh ya, yine bir şey çıkmadı benden. Genç olanların hepsi kanser oldu, başlarına bir şey geldi, öldüler. Ben de zıpkın gibi ayaktayım.' dedi. En son kelimesi buydu. 'Zıpkın gibi ayaktayım, daha çok yapacak şeyimiz var.' dedi. Bir yandan kitabını hazırlıyordu. Çok üzgünüm, diyecek bir şey yok, takdiri ilahi. Ben onunla çok güzel çalıştım. Bana babalık, dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık yaptı. Sırf bana değil, herkese bunu yapıyordu. Tam bir halk adamıydı, oyuncuydu, stardı, jöndü. Halkla da çok iç içe olan bir insandı, o yüzden çok seviliyordu. Onu seven herkes bugün buradaydı. Çok güzel şeyler yaptı."

Nuri Alço ise, "Benim yıllarca çok samimi olduğum, her gün beraber olduğum bir insandı. Ölmeden önceki gündüz beraberdik. Eve giderken böyle bir kaza geçirdi. Gerçekten bu motorlara bir çare bulunması gerek. Bu kadar süratli motor kullanılmaz. Ailesini, çocuklarını yalnız bıraktı. Böyle bir ölümü hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun vefatı ve töreni, hem meslektaşları hem de sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

