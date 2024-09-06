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Engin Polat ve 3 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi! Dilan Polat Tahliye Sonrası Sevinç Gözyaşları Döktü

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın davasında son gelişmeler. Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:20
Engin Polat ve 3 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi! Dilan Polat Tahliye Sonrası Sevinç Gözyaşları Döktü

İstanbul merkezli geniş çaplı kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu davada önemli bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın sevinç gözyaşları döktüğü tahliye haberi, davada yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. İşte detaylar…

Engin Polat ve 3 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi! Dilan Polat Tahliye Sonrası Sevinç Gözyaşları Döktü

ENGIN POLAT VE 3 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Engin Polat ve diğer 3 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilen isimler arasında Engin PolatSezgin PolatAlper Kürşat Polat ve Ahmet Gün bulunuyor. Bu tahliye kararı, 28 şüphelinin yargılandığı kara para aklama davasında dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dilan Polat ise eşinin tahliye haberini büyük bir sevinçle karşıladı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Polat, tahliye sonrası sosyal medyada yoğun destek mesajları aldı.

Engin Polat ve 3 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi! Dilan Polat Tahliye Sonrası Sevinç Gözyaşları Döktü

OLAYIN GEÇMİŞİ: NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat başta olmak üzere birçok şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonlar, 6 farklı ilde yürütülen geniş çaplı bir soruşturmanın parçasıydı. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin işlettiği 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti. Bu şirketlerin büyük kısmı, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık etmekle suçlanıyordu.

DİLAN POLAT’IN AİLESİNDEN TAHLİYELER

Davada 14 Haziran 2024 tarihinde yapılan tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Polat ve Sinem Sıla Doğu da dahil olmak üzere, birçok kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu tahliyeler, dava sürecinde birçok kişinin özgürlüğüne kavuştuğu ancak dava sonuçlanmadan kesin bir sonuca varılamayacağı mesajını veriyordu.

Serbest bırakılan diğer isimler arasında Gökay BekarHalit PolatHarun AbakMetin YılmazMustafa ÖzalpNilgün YılmazUğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe yer alıyordu. Mahkeme, adli kontrol tedbirleri uygulayarak bu kişilerin serbest kalmasına hükmetmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR: NELERLE SUÇLANIYORLAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat ile diğer sanıklar hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. İddianamede, yasa dışı yollarla elde edilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" adı verilen bir teknikle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandığı belirtiliyor.

Bu yöntem sayesinde, suç örgütünün kısa sürede büyük bir şöhrete kavuştuğu ve çeşitli ticari faaliyetlerle yasadışı kazançlarını gizlemeye çalıştıkları iddia ediliyor. Örgüt, elde edilen kazancı aklamak ve izlerini silmek için birçok sahte şirket kurmuş, bu şirketler aracılığıyla gerçekte olmayan iş ve işlemler için sahte faturalar düzenlemiş.

Ayrıca, şirketlerin kanunen tutulması gereken defterler dışında gizli kayıtlar tuttuğu da iddianamede belirtiliyor. 31 farklı şirket bu soruşturma kapsamında ele alınırken, tüm mal varlıklarının müsaderesi ve kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Dilan ve Engin Polat çifti, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme""suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatma" suçlarından yargılanıyor. Bu suçlamalar çerçevesinde Dilan ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca, davadaki diğer sanıklar için de farklı suçlamalar ve cezalar talep ediliyor. Kara para aklama suçlaması, diğer şüphelilerin de başını ağrıtacak gibi görünüyor.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI SEVİNÇ HOROZ'DAN AÇIKLAMA

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkili Dilan Polat’ın tutukluluk süreci boyunca adalete güvendiğini ve yargılamaların sonucunda aklanacağını ifade etti. Avukat Horoz, 19 Ağustos 2024 tarihinde Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunduğunu ve bu başvuru sonucunda Dilan Polat’ın tahliyesine karar verildiğini hatırlattı.

Sevinç Horoz’un açıklamalarına göre, Polat ailesi haksız yere suçlandıklarını ve yargılamanın sonunda masumiyetlerinin ispatlanacağına inanıyor.

YARGILAMA SÜRECİNDE NELER BEKLENİYOR?

Dilan ve Engin Polat davasında yargılama süreci devam ederken, soruşturma kapsamında toplanan deliller büyük önem taşıyor. Mahkeme, aklama suçuna karışan kişilerin finansal faaliyetlerini titizlikle incelerken, yasa dışı bahis ve sahte fatura düzenleme gibi ciddi suçlamaların ardındaki delilleri değerlendiriyor.

Dilan ve Engin Polat’ın yanı sıra diğer sanıklar da çeşitli suçlardan yargılanıyor ve her biri için ayrı ayrı hapis cezaları talep ediliyor. Davada henüz nihai karar verilmemiş olmakla birlikte, yargı sürecinin uzun soluklu olacağı ve yeni delillerin mahkemeye sunulabileceği ifade ediliyor.

TAHLİYELER YENİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR MU?

Engin Polat ve diğer 3 sanığın tahliye edilmesi, davanın seyrinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu tahliyeler kesin bir beraat anlamına gelmiyor. Yargı süreci devam ederken, kamuoyunun ve Polat ailesinin beklentisi, davanın adil bir şekilde sonuçlanması.

Dilan Polat’ın tahliye haberi sonrasında yaşadığı sevinç, ailesi ve takipçileri tarafından büyük bir destekle karşılanmış durumda. Ancak, yargılamaların sonucunda kesin bir kararın verilmesi için mahkemenin toplayacağı deliller ve değerlendirmeler önemli rol oynayacak.

Polat ailesi ve diğer sanıklar, kara para aklama suçlamalarıyla ilgili nihai kararı beklerken, kamuoyu da bu davanın sonuçlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

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