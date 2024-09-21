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Engin Uzun'un 365 Gün Öldük Projesi ile Filistin'e Destek

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, Filistin'in yaşadığı zulme dikkat çekmek için 365 kişiyle kefiye fotoğrafları çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:00
Engin Uzun'un 365 Gün Öldük Projesi ile Filistin'e Destek

Engin Uzun'dan Özgün Bir Destek Projesi

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla "365 Gün Öldük" adlı bir proje geliştirdi. Bu proje kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesi ile fotoğraflayarak toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

İstanbul'da Farkındalık Yaratma Eylemi

Uzun, İstanbul Fatih'teki stüdyosunda başlattığı etkinliğe yoğun ilgi olduğunu belirtti. "Projemiz çerçevesinde 365 kişiyi kefiyeyle fotoğraflamayı planlıyoruz. Şu ana kadar 300 fotoğraf çektik ve etkinlik gün boyunca devam edecek," şeklinde konuştu.

Görsel Paylaşımlar ve Etkinlik Detayları

Engin Uzun, çekilen fotoğrafların 7 Ekim tarihinde www365gunolduk.com adresinde yayımlanacağını açıkladı. Ayrıca, bu projeye destek veren herkesin kefiye ile fotoğraf çektirme davetinde bulundu.

Katılımcılardan Gelen Destek Mesajları

Etkinliğe katılan Kemal Keskin, "Bir günü de ben temsil etmek istedim. Eğer herkes bir günü temsil ederse bir yılı tamamlayabiliriz," dedi. Kevser Erbay ise, "İsrail'in saldırılarına karşı durmak için bu projeye katılmak istedim. Gerçekten yoğun bir ilgi var," ifadesini kullandı.

Proje Geçmişi ve Sonuçları

Uzun, insanların tanıklıklarıyla birlikte kardeşlik ve dayanışma duygusunun pekişeceğini düşünerek, bu projeyi gerçekleştirdiğini vurguladı. "Hedefimiz, insanların yüzlerini göstererek kendilerini ve destekledikleri durumu daha gerçek bir şekilde ifade etmeleri," diye ekledi. Etkinlik sabah 10.00'da başlayıp 18.00'e kadar devam edecek.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati...

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü katliama dikkati çekmek amacıyla geliştirdiği "365 Gün Öldük" Projesi kapsamında 365 kişiyi Filistin kefiyesiyle fotoğraflıyor.

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