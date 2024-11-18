Enginyurt ve Uzun, Demokrat Partiden İstifa Etti

İstanbul ve İzmir Milletvekillerinden Şok İstifa

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti (DP) ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DP'de dört yıl boyunca siyaset yaptığını ve partisini ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Merkez Sağ İçin Yeni Bir Oluşum

Enginyurt, Türkiye'nin mevcut koşullarında merkez bir siyasi oluşumun gerekliliğini vurgulayarak, 2025 Mart ayında kongre kararı aldıklarını belirtti. Ancak, partisinin 17 Kasım'da ani bir kongre yapma kararı aldığını kaydederek, bu süreçte önerilerinin dikkate alınmadığını dile getirdi.

Enginyurt, "DP'de düşüncemizin kabul görmediği ve mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle istifa ediyorum," diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri doğrultusunda yoluna devam edeceğini açıkladı.

Salih Uzun’un Açıklamaları

Salih Uzun da sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Anavatan Partisi'nin son genel başkanı olarak dikkat edilmesi gereken konulara işaret etti. Merkez sağ siyasetin önemini vurguladığı konuşmalarında, siyasetteki gelişmelerin üzüntü verici olduğunu belirtti.

Uzun, "O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum," diyerek, genel başkanlığa kadar çeşitli kademelerde görev yaptığı partisinden ayrıldığını duyurdu.

Sonuçlar ve Gelecek

Enginyurt ve Uzun’un istifalarıyla birlikte Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1’e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Parti dinamikleri açısından önemli bir dönüşüm yaşanırken, bu istifaların Türkiye’nin siyasi ortamında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.